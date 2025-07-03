Google оштрафовали на 314 миллионов долларов

Суд присяжных в Калифорнии (США) встал на сторону истцов в коллективном иске против компании Google, который был подан ещё в 2019 году от имени примерно 14 миллионов жителей штата. Компанию обвинили в том, что Android-смартфоны собирали и передавали данные на серверы Google даже в режиме простоя, без ведома пользователя. Общий ущерб оценивался в 800 миллионов долларов, но суд присудил компенсацию в размере 314,6 миллионов долларов, что на самом деле тоже немаленькая сумма даже по меркам такого гиганта. Суть обвинений в том, что устройства на Android использовали мобильный интернет владельца для передачи информации, которая затем применялась для таргетированной рекламы, то есть выгоду получала Google, а платила за трафик — пользователь.

Google уже заявила о намерении обжаловать решение, утверждая, что пользователи дали согласие на передачу данных, приняв условия использования и политику конфиденциальности. Представитель компании добавил, что вердикт искажает суть работы сервисов, необходимых для безопасности, стабильности и производительности Android-устройств. Но на этом история не заканчивается. Вторая волна иска уже на подходе — теперь аналогичный судебный процесс подан от имени пользователей Android из остальных 49 штатов США. Он должен стартовать в апреле следующего года и сумма компенсации там на самом деле будет гораздо выше, так как теперь речь идёт о населении в 300 миллионов потенциальных истцов. Это может сильно навредить компании Google.
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