Google объяснила беспроводную зарядку в Pixel 5

Во время официальной презентации смартфона Google Pixel 5 многие удивились тому факту, что устройство поддерживает беспроводную зарядку. Дело в том, что смартфон выполнен в корпусе из металла, а металл, как вы знаете, не дает реализовать систему беспроводной зарядки. Этот вопрос многих заинтересовал и вскоре производитель на него ответил — на тыльной стороне корпуса под слоем смолы находится алюминиевая панель, в которой сделан вырез под катушку беспроводной зарядки. Благодаря этому устройство можно заряжать без кабелей, хотя тыльная сторона все еще выполнена из металла, так что в прочности вопросов нет. С другой стороны, не совсем понятно, как смола переживает падения и прочие механические повреждения, об этом информации нет.