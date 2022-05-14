Google объявила цены на смартфон Pixel 6a для международного рынка

Компания Google представила свой новый смартфон Pixel 6a. Однако на момент анонса на конференции Google I/O 2022 были объявлены цены для рынка США. За исключением Ирландии и Сингапура, все регионы получат три варианта цвета — черный, серебристый и зеленый. В США продажи начнутся в конце июля, даты выхода в других регионах пока не уточняются.

Google раскрыл подробности о запуске на международном рынке. Как и серия Pixel 6, новый Pixel 6a будет доступен в ограниченном количестве регионов. По данным Google сейчас, новинка будет доступна в 14 странах.

Стоимость для регионов:

  • Австралия: 749 австралийских долларов
  • Канада: 599 канадских долларов
  • Франция: 459 евро
  • Германия: 459 евро
  • Япония: 53 900 иен
  • Ирландия: 459 евро
  • Сингапур: 749 сингапурских долларов
  • Испания: 459 евро
  • Тайвань: 13 990 тайваньских долларов
  • Великобритания: 399 фунтов стерлингов
  • США: 449 долларов

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