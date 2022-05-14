Google объявила цены на смартфон Pixel 6a для международного рынка

Компания Google представила свой новый смартфон Pixel 6a. Однако на момент анонса на конференции Google I/O 2022 были объявлены цены для рынка США. За исключением Ирландии и Сингапура, все регионы получат три варианта цвета — черный, серебристый и зеленый. В США продажи начнутся в конце июля, даты выхода в других регионах пока не уточняются.
Google раскрыл подробности о запуске на международном рынке. Как и серия Pixel 6, новый Pixel 6a будет доступен в ограниченном количестве регионов. По данным Google сейчас, новинка будет доступна в 14 странах.
Стоимость для регионов:
- Австралия: 749 австралийских долларов
- Канада: 599 канадских долларов
- Франция: 459 евро
- Германия: 459 евро
- Япония: 53 900 иен
- Ирландия: 459 евро
- Сингапур: 749 сингапурских долларов
- Испания: 459 евро
- Тайвань: 13 990 тайваньских долларов
- Великобритания: 399 фунтов стерлингов
- США: 449 долларов