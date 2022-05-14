Google объявила цены на смартфон Pixel 6a для международного рынка

Компания Google представила свой новый смартфон Pixel 6a. Однако на момент анонса на конференции Google I/O 2022 были объявлены цены для рынка США. За исключением Ирландии и Сингапура, все регионы получат три варианта цвета — черный, серебристый и зеленый. В США продажи начнутся в конце июля, даты выхода в других регионах пока не уточняются.

Google раскрыл подробности о запуске на международном рынке. Как и серия Pixel 6, новый Pixel 6a будет доступен в ограниченном количестве регионов. По данным Google сейчас, новинка будет доступна в 14 странах.

Стоимость для регионов: