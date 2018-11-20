Google обновило приложение Photos для iOS

Компания Google вчера представила последнюю версию приложения Photos для iOS, где произошли изменения в регулировке глубины и фокусе для снимков в портретном режиме. Раньше это было доступно только для Android.

Приложение работает лишь на смартфонах iPhone XS , XS Max или iPad Pro, на более старых Phone такого способа нет. Кроме этого Google фото для iOS также получит функцию Color Pop, которая поможет сохранить изображение портретного режима насыщенным по цвету, не меняя фон на черно-белый.Ранее Google Assistant предлагал это применить к определенным изображениям, теперь же его можно запускать в ручную для каждого.