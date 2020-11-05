Google официально подтвердил надежность Pixel 5

Поисковой гигант поспешил отреагировать на обеспокоенность пользователей по поводу большого зазора между дисплеем и корпусом Pixel 5. Большинство считают, что это может повлиять на устойчивость смартфона к воде и пыли.

Google ответил на эту тему и сказал: “ У нас была возможность исследовать устройства от клиентов, и в сочетании с нашими заводскими данными контроля качества мы можем подтвердить, что разница в зазоре между корпусом и дисплеем является нормальной частью конструкции ваш Pixel 5. Это не влияет на водо- и пыленепроницаемость или функциональность вашего телефона. Мы будем работать с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы решить любые их проблемы.”

Не так давно в сети появился разбор смартфона, который показал, что дисплей удерживается на месте с помощью клея и пяти зажимов-защелок, что на самом деле является довольно безопасным способом установки дисплея на телефон.