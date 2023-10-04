Google официально представила операционную систему Android 14

Сегодня Google выпустила стабильную версию операционной системы Android 14 — как и ожидалось, новая версия запускается параллельно с устройствами Pixel 8 и Pixel 8 Pro. С запуском Android 14 на смартфонах линейки Pixel 8 появилась функция «Генеративные обои», которая работает на базе искусственного интеллекта. Как следует из названия, эта функция использует искусственный интеллект для создания обоев по текстовым подсказкам от пользователей. С Android 14 пользователи также получат возможность настраивать шрифты, виджеты и цветовую палитру. Все это в сочетании с функциями, обеспеченными искусственным интеллектом, позволит довольно гибко настраивать свой смартфон в визуальном плане, хотя на функции и возможности устройства это никак не влияет.

И, что самое неприятное, большая часть функций работает только на Pixel 8 и Pixel 8 Pro, потому что для этого нужен процессор с модулем для ИИ. Интересно, что операционная система Android 14 также поддерживает 10-битный HDR, что позволит фотографиям на смартфоне содержать гораздо больше информации с датчика изображения и кадры в конечном итоге будут выглядеть гораздо лучше. Также операционная система теперь будет оповещать пользователя в том случае, если какое-то приложение начнёт использовать его местоположение. Это достаточно интересное решение, потому что сейчас некоторые приложения могут незаметно получать данные о местоположении пользователя для рекламных кампаний, но вскоре это будет невозможно.
Poco C51 вышел в версии с 6/128 ГБ памяти …
Компания Xiaomi выпустила в Индии новую версию смартфона Poco C51, которая может похвастаться 6 ГБ операт…
Samsung Galaxy S23 FE показали на живых фото …
В сети появились живые фотографии представленного сегодня смартфона Samsung Galaxy S23 FE, позволяющие оц…
Флагманский смартфон Xiaomi 14 получит 90-Вт зарядку …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смар…
Realme 12 Pro+ показали на рендере …
В сети появилось первое изображение смартфона Realme 12 Pro+, официальный релиз которого ожидается в нача…
Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Special Edition готов к в…
Компания Samsung официально анонсировала скорый релиз складного смартфона Galaxy Z Fold5 Thom Browne Spec…
Доступный флагман Redmi K60 Ultra показали на фото …
Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился качественными фотографиями представленного пару дней назад с…
Honor 100 Pro приписывают 100-Вт зарядку …
Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Honor 100 Pro, который еще…
Oppo K11 с флагманской камерой оценен в $250…
Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Oppo K11, которая получила продвинутые ф…
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor