Google официально представила операционную систему Android 14

Сегодня Google выпустила стабильную версию операционной системы Android 14 — как и ожидалось, новая версия запускается параллельно с устройствами Pixel 8 и Pixel 8 Pro. С запуском Android 14 на смартфонах линейки Pixel 8 появилась функция «Генеративные обои», которая работает на базе искусственного интеллекта. Как следует из названия, эта функция использует искусственный интеллект для создания обоев по текстовым подсказкам от пользователей. С Android 14 пользователи также получат возможность настраивать шрифты, виджеты и цветовую палитру. Все это в сочетании с функциями, обеспеченными искусственным интеллектом, позволит довольно гибко настраивать свой смартфон в визуальном плане, хотя на функции и возможности устройства это никак не влияет.

И, что самое неприятное, большая часть функций работает только на Pixel 8 и Pixel 8 Pro, потому что для этого нужен процессор с модулем для ИИ. Интересно, что операционная система Android 14 также поддерживает 10-битный HDR, что позволит фотографиям на смартфоне содержать гораздо больше информации с датчика изображения и кадры в конечном итоге будут выглядеть гораздо лучше. Также операционная система теперь будет оповещать пользователя в том случае, если какое-то приложение начнёт использовать его местоположение. Это достаточно интересное решение, потому что сейчас некоторые приложения могут незаметно получать данные о местоположении пользователя для рекламных кампаний, но вскоре это будет невозможно.