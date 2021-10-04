Google официально выпускает Android 12 для Pixel

Google опаздывает с выпуском Android 12, по крайней мере, если сравнить график этого года с графиком 2020 года, когда он выпустил Android 11 в первый рабочий понедельник сентября. Сегодня первый рабочий понедельник октября, и Google официально выпускает Android 12 и продвигает его открытый исходный код Android.

Google сообщает, что телефоны от Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi получат Android 12 позже, что неудивительно, поскольку сторонним производителям устройств всегда требуется несколько недель или месяцев, чтобы адаптировать новый Android.