Google официально выпустила Android 14 QPR2 Beta 3

Сегодня компания Google наконец запустила развёртывание долгожданной бета-версии Android 14 QPR2 Beta 3 для всех поддерживаемых устройств в линейке Pixel, и теперь владельцы данных устройств могут обновить свои гаджеты, если хотят получить доступ к действительно новым функциям операционный системы. Стоит напомнить, что компания Google достаточно долго молчала о последней бета-версии операционной системы Android 14 QPR2 Beta 3, не раскрывая основных нововведений и ярких инноваций, но на деле там действительно есть на что посмотреть. Например, теперь пользователю доступны рекомендации мультимедиа от голосового помощника. Эта функция была доступна и ранее, но тогда данные пользователя не передавались через Google Assistant, а теперь функцию можно запускать посредством голосовых команд.

Ещё компания Google устранила некоторые проблемы с расположением между иконками времени и иконками статус-бара, появился новый экран загрузки устройства с уведомлением о том, что гаджет обновлён. Безусловно, это не те обновления, из-за которых стоит бежать и в первых рядах обновлять операционную систему. Нет, стоит понимать, что это минорные апдейты операционной системы, которые делаются больше для устранения критических уязвимостей и багов, а нововведения в данном случае — лишь бонус. Кроме того, существенные изменения стоит ждать уже от операционной системы Android 15, а в Android 14 всё будут просто дорабатывать и улучшать для идеальной работы.