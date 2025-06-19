Google отказалась от услуг Samsung в области чипов

Первые четыре чипа Google Tensor от G1 до G4, которые использовались в смартфонах Pixel 6–9, производились на фабриках Samsung. Однако теперь, по информации инсайдеров, Google сменила партнёра — начиная с Tensor G5 и до Tensor G9 производство будет передано TSMC. Эти чипы будут использоваться в линейке Pixel 10 (выход ожидается позже в этом году) и до Pixel 14 включительно. Это решение стало неожиданным ударом для руководства Samsung, которое срочно собирает совещания, чтобы разобраться в причинах потери крупного клиента и наметить стратегию восстановления позиций. После отказа Google, Samsung фактически осталась без значимых эксклюзивных заказчиков на выпуск процессоров.

Qualcomm ещё иногда использует их мощности, но это касается в основном бюджетных моделей вроде Snapdragon 4 Gen 2 и Snapdragon 6 Gen 3 — все флагманские решения уже давно производятся на мощностях TSMC. Другие компании, такие как NVIDIA, раньше тоже размещали заказы у Samsung, но давно перешли к TSMC. Единственным заметным исключением остаётся чип Tegra T239 для Nintendo Switch 2 — он выпускается по устаревшему 8-нм техпроцессу. Помимо этого, Google, по слухам, отказалась и от модемов Samsung — вместо них в Pixel 10 будут использоваться модемы MediaTek T900. Графический процессор, в свою очередь, поставит компания Imagination Technologies. Стоит отметить, что основной акцент в Tensor G5 будет сделан на энергоэффективность, а не на рост производительности, а в этом плане у Samsung проблемы.