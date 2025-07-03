Google планирует обновить смартфоны Pixel 6A

На следующей неделе Google выпустит обязательное обновление для смартфонов среднего класса Pixel 6A, которое направлено на снижение риска перегрева аккумулятора. Согласно сообщению на странице поддержки, обновление Android 16 начнёт автоматически устанавливаться с 8 июля на все устройства Pixel 6A, однако реальные изменения затронут только те смартфоны, которые попадают под категорию «устройств в зоне риска». Например, для этих моделей будет уменьшена ёмкость аккумулятора после 400 циклов зарядки — это решение связано с тем, что ранее как минимум два пользователя сообщили о возгорании своих Pixel 6A. Google уточняет, что владельцы затронутых устройств получат уведомление после 375 циклов зарядки — оно предупредит о скором включении новых механизмов управления батареей. После этого смартфон может работать меньше времени от одного заряда.

Также Google предупреждает о возможных других изменениях — например, может снизиться скорость зарядки, а индикатор уровня заряда будет временно отображать ёмкость не совсем корректно — пока система не адаптируется к новой настройке аккумулятора. Почему некоторые Pixel 6A подвержены проблеме, а другие — нет, пока неизвестно. Однако для затронутых пользователей компания предлагает бесплатную замену батареи. При этом ранее Google уже сталкивался с аналогичной ситуацией в модели Pixel 4A — тогда пользователям предложили бесплатную замену аккумулятора после крупного скандала и шумихи в СМИ.