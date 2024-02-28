Google платит сайтам, чтобы те использовали ИИ

И, что самое важное, на момент написания статьи веб-сайты, использующие этот инструмент, не обязаны помечать статьи как контент, созданный искусственным интеллектом. Но для чего Google это нужно? Всё ради обучения — новостные сайты будут писать статьи при помощи ИИ, публиковать их в интернете и собирать обратный отклик. Дальше инженеры Google изучат отзывы пользователей, внесут ряд изменений и в будущем будут иметь инструмент, который можно будет продавать журналистам или изданиям для выполнения различного рода задач. Это очень необычный подход с прицелом на будущее, но он вполне может сработать, потому что на английском языке очень много источников и ИИ без труда может собрать данные для написания статьи без участия пользователя.