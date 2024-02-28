Google платит сайтам, чтобы те использовали ИИ

Сегодня появилась информация о том, что компания Google якобы платит новостным сайтам (предпочтительно пишущим на английском языке) за то, чтобы они использовали услуги искусственного интеллекта Google для публикации статей на своих платформах. Инсайдеры заявляют, что компания запустила экспериментальную программу, предоставляющую независимым издателям доступ к бета-версии своего искусственного интеллекта, способного писать новостные статьи за человека. В рамках этой сделки компания хочет, чтобы издатели использовали новый инструмент и публиковали три статьи ежедневно — только в этом случае Google сможет получить необходимые объёмы информации для более тонкой настройки работы искусственного интеллекта.

И, что самое важное, на момент написания статьи веб-сайты, использующие этот инструмент, не обязаны помечать статьи как контент, созданный искусственным интеллектом. Но для чего Google это нужно? Всё ради обучения — новостные сайты будут писать статьи при помощи ИИ, публиковать их в интернете и собирать обратный отклик. Дальше инженеры Google изучат отзывы пользователей, внесут ряд изменений и в будущем будут иметь инструмент, который можно будет продавать журналистам или изданиям для выполнения различного рода задач. Это очень необычный подход с прицелом на будущее, но он вполне может сработать, потому что на английском языке очень много источников и ИИ без труда может собрать данные для написания статьи без участия пользователя.