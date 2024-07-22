Google показала дизайн Pixel 9 Pro до официальной презентации

Стоит отметить, что серия смартфонов Pixel 9 посредством множества различных утечек была полностью раскрыла вплоть до последней детали в характеристиках задолго до официального релиза, запланированного на 13 августа. Но, видимо, руководство компании Google приняло решение прервать поток слитых данных в сеть, официально продемонстрировав дизайн корпуса смартфона с индексом Pro до официального анонса данного гаджета. И, естественно, компания заявила, что важнейшим дополнением к новому устройству станет технология Gemini AI на базе искусственного интеллекта, которая будет работать внутри смартфона и выполнять множество функций на уровне системы. Но если говорить исключительно про дизайн гаджета, то ничего нового здесь увидеть не выйдет.

Дело в том, что производитель решил кардинально дизайн камеры не менять — она всё ещё представлена вытянутой платформой овальной формы, которая отличается в корне от того, что демонстрируют другие производители. При этом Сама платформа визуально стала больше и выше, она более громоздкая, что подойдёт далеко не всем. Сам же гаджет имеет абсолютно те же формы, что и предыдущее поколение, так что ожидать каких-то серьёзных изменений не стоит и с фронтальной стороны. Но Google именно этим и хороша — она не сильно вкладывает ресурсы в дизайн, потому что в целом он достаточно неплохой, задействуя основные силы для улучшения сервисов, способных принести реальную пользу потенциальному покупателю смартфона.
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