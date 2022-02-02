Google показала огромный успех на рынке смартфонов

Хотя Google по-прежнему не идет ни в какое сравнение с Apple и Samsung в плане продаж, компания говорит, что у Pixel только что был лучший квартал продаж за всю историю. На сегодняшней телеконференции Alphabet генеральный директор Сундар Пичаи рассказал о достаточно внушительных показателях. «В четвертом квартале мы установили рекорд квартальных продаж Pixel», — сказал он. «Это произошло, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию в цепочке поставок». У всех конкурентов Google были похожие проблемы, но разумно предположить, что компания могла бы продать больше телефонов, если бы не цепочка поставок.

В частности, Пичаи отметил, что Pixel 6 пользуется популярностью как у клиентов, так и у партнеров-операторов. По оценке аналитиков, Pixel 6 и 6 Pro, вероятно, являются лучшими телефонами Pixel, выпущенными Google за последние годы, и кажется, что эти данные о продажах подтверждают это. К сожалению, Google не публикует данные о продажах. Дело в том, что продажи Pixel объединены в категорию, называемую просто «другое», которая охватывает все оборудование Google (среди прочего). Выручка от категории «другие» увеличилась на 22 процента по сравнению с прошлым годом и составила 8,2 миллиарда долларов за квартал. Это небольшая часть общего дохода Google — в четвертом квартале прошлого года общий доход компании составил 75,3 миллиарда долларов, что на 32 процента больше, чем в прошлом году. Это больше говорит о здоровье масштабного бизнеса поисковой рекламы компании.