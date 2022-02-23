Google пообещала исправить проблему с Wi-Fi на Pixel 6

Похоже, у некоторых пользователей Pixel 6 по-прежнему возникают проблемы с подключением к интернету по Wi-Fi. После февральского обновления пользователи сообщали о проблемах с WiFi на форумах поддержки Google и Reddit. К счастью, им, возможно, не придется долго ждать исправления. Команда сообщества Pixel написала на Reddit, что проблема с подключением к Wi-Fi затронула «очень небольшое количество устройств» и что основная причина найдена. Команда Pixel разработала решение проблемы, которое будет развернуто в рамках обновления Google Pixel в марте. Это должно быть приятной новостью для пользователей, которые прибегли к поиску обходных путей для решения проблемы.

Похоже, что по крайней мере один человек сбросил настройки своего Pixel 6 по совету службы поддержки Google, и, хотя это временно решило их проблемы с Wi-Fi, проблема снова возникла, согласно информации издания 9to5Google. Другие меры, такие как сброс настроек сети или удаление сети Wi-Fi с устройства, также могли временно помочь. Были и другие проблемы, связанные с обновлениями Pixel 6. Google временно отключил Hold for Me из-за ошибки в декабрьском обновлении, развертывание которого также было приостановлено для многих пользователей из-за проблемы с пропущенными звонками. Мы надеемся, что мартовское обновление решит проблемы с Wi-Fi, не добавляя новых ошибок. Но, конечно, очень грустно, что смартфон компании Google сразу на релизе оказался таким проблемным и нерабочим.