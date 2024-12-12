Google повысит защиту от нежелательных трекеров

Компания Google сегодня официально сообщила про запуск сразу двух крупных обновлений для функции уведомления об незарегистрированных трекерах местоположения, которые облегчат владельцам Android-устройств процесс обнаружения подброшенных трекеров. Эта функция безопасности, представленная в июле 2023 года, автоматически отправляет уведомления пользователю, если нежелательный Bluetooth-трекер перемещается вместе с ним без его ведома. Первое обновление позволяет владельцам Android-смартфонов временно приостанавливать отправку данных о своём местоположении в сеть Find My Device, если обнаружен неизвестный трекер. Google прекратит передачу этих данных на срок до 24 часов, благодаря чему местоположение человека станет недоступным для того, кто мог отслеживать его с помощью подкинутого трекера.

Второе обновление даёт возможность любому, кто получил уведомление об неизвестном трекере, найти нежелательное устройство, совместимое с Find My Device, с помощью функции «Найти поблизости». После его обнаружения Google предоставит инструкции о том, как физически отключить трекер. И на самом деле это действительно интересное решение, потому что Bluetooth-трекеры всё чаще используются в злонамеренных целях. Например, их применяют злоумышленники для отслеживания местоположения человека. Чтобы с этим бороться, крупные компании стараются защитить пользователей на уровне софта — и пока что это довольно плохо работает.