Google позволит по RCS отправлять оригинальные снимки

Одной из ключевых причин, по которой продвигается внедрение технологии RCS (это продвинутая версия SMS, если говорить простым языком), является возможность отправки изображений в высоком качестве, значительно превышающем качество в MMS (если кто-то ещё помнит, что это такое). И если верить новой информации, в ближайшее время Google Messages, самое популярное приложение для RCS на Android, получит функцию отправки фотографий в оригинальном качестве. Дело в том, что в настройках Photo Picker появится новый переключатель, который позволяет выбрать между HD и HD+. Хотя названия не слишком информативны, при нажатии на данные опции появляются дополнительные параметры для отправки контента — один из параметров уменьшает размер изображения (и его качество, соответственно), а другой отправляет фото в оригинальном качестве, что потребляет больше данных, но позволяет сохранить контент в оригинальном разрешении.

Об этом стало известно благодаря команде Android Authority, которая анализировала бета-версию APK для Google Messages и узнала много интересного. Этот переключатель доступен исключительно в бета-версии Google Messages и, вероятно, скоро появится в стабильной версии приложения. Это позволит во многом возродить эру SMS-сообщений, только уже в более современном формате и без колоссальной платы за сами сообщения. И в определённом смысле это круто, потому что это во многом нивелирует необходимость в мессенджерах на смартфонах.
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