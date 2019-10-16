Google представила Pixel 4

Компания Google, которую мы все так сильно любим и уважаем за ее продукты, показала новый флагманский смартфон Pixel 4 и оказалось, что он просто ужасен. У продукта крайне посредственные характеристики, процессор прошлого поколения, батарея на 2800 мАч, маленький экран всего на 5,7 дюймов и так далее. То есть, гаджет совсем даже близко не флагманский, при этом стоит 800 долларов и выглядит очень странно. Не совсем понимаю, как производитель планирует продавать столь ужасный гаджет по цене нового iPhone, да еще и не в самой бедной комплектации. Видимо, есть ставка на камеру, которая снимает хорошо и умеет делать крутые снимки даже при плохом освещении, но это плюс лишь для малой доли аудитории. Остальным гаджет не понравится.