Google представила новейшую технологию для беспроводных наушников

Технология Fast Pair, представленная Google, превосходна, поскольку позволяет быстро соединить наушники с телефоном Android, и самое приятное то, что сопряженные устройства хранятся в вашей учетной записи Google и будут соединяться с любым другим устройством Android после входа в систему. Теперь Google решил объявить о новой технологии, которая использует Fast Pair в качестве основы и может переключаться между звуком с разных устройств в зависимости от ваших действий. Технология, о которой мы говорим, учитывает различные категории звука, такие как телефонный звонок, уведомление или воспроизведение мультимедиа. «Например, если вы смотрите видео на планшете и получаете уведомление на телефон, звук в наушниках не переключится на телефон. Но если вам позвонят, звук в наушниках переключится», — объясняет Google в своем блоге.

Google также заявила, что после переключения на второе устройство появится уведомление, позволяющее вам вернуться к исходному устройству, просто нажав на него. Google также заявила, что наушники с переключением звука и поддержкой многоточечного подключения могут одновременно подключаться к двум устройствам по Bluetooth. Для тех, кому интересно, наушники с поддержкой переключения звука — это Pixel Buds Pro, но компания заявила, что наушники Sony и JBL также получат эту функцию в ближайшие недели. «Сначала доступно переключение звука между устройствами Android, и со временем планируется расширение на другие ваши любимые платформы и устройства», — заявили разработчики из Google,
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