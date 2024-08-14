Google представила нового голосового помощника Gemini Live

На мероприятии, посвящённом продуктам Made by Google 2024, были представлены устройства, над которыми компания работала в течение длительного времени. Стоит отметить, что на данном мероприятии компания показала действительно множество интересных решений — смартфоны, часы, наушники, складной флагман нового поколения. Но помимо аппаратных новинок компания Google также представила свою передовую версию режима расширенного голосового управления, которая станет основным помощником на новых устройствах бренда, отправляя Google Assistant на пенсию. Gemini Live — новая голосовая чат-версия искусственного интеллекта под названием Gemini, которая позволяет пользователям вести полноценные разговоры через простые текстовые команды с машиной.

Данная система доступна на устройствах Android для пользователей с подпиской Gemini Advanced и входит в план Google One AI Premium за 20 долларов в месяц, так что просто так взять и попробовать голосовой помощник нового поколения не выйдет. С другой стороны, в течение первого года эта услуга будет бесплатной для владельцев Pixel 9 Pro и Pro XL. Это ещё одна причина присмотреться к флагманам нового поколения, но, конечно, покупать смартфоны ради продвинутого голосового помощника стоит только в том случае, если вы им пользуетесь на постоянной основе. В противном случае в этом нет никакого смысла, потому что флагманы Google нового поколения стоят очень и очень дорого, к сожалению. Даже дороже iPhone.
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