Google представит складной смартфон Pixel Fold уже в этом году

Предстоящая серия флагманских смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 5a 5G привлекает просто море внимания вокруг себя, но это не единственные новые аппаратные продукты, которые Google планирует выпустить в этом году. Еще одно устройство, про которое в сети практически нет информации, — это складной смартфон Pixel, и инсайдеры уверенно заявляют, что данный смартфон точно представят в этом году, так как компания активно работает над софтом именно для складных устройств нового поколения. Росс Янг, генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC), еще раз подтвердил несколько дней назад, что складной смартфон линейки Pixel все еще появится в этом году. Правда, он также добавил, что производитель достаточно активно работает над тем, чтобы все основные особенности нового смартфона никто не смог узнать до официального релиза.

Пока мы знаем, что Pixel Fold будет использовать дисплей, который произведет компания Samsung, так как больше конкурентов в сегменте складных дисплеев на рынке пока что нет. Pixel Fold (неофициальное название — официальное, скорее всего, будет отличаться, так как слишком заметно сходство с флагманом Samsung) — не единственное интересное устройство, разрабатываемое Google. В прошлом месяце тот же источник упомянул, что компания также работает над смартфонов Pixel Roll — это устройство с дисплеем, который будет как-то вращаться вокруг корпуса или выезжать из него. Больше информации мы узнаем только после того, как устройство отправится в продажу.
Комментарии и отзывы Google Pixel Fold
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