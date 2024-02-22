Google продала 10 миллионов смартфонов Pixel за 2023 год

Кроме того, серия Pixel 7 действительно была хороша, но производитель не мог не выпустить смартфоны нового поколения, пусть они и не выглядели совершенно новыми — это было скорее минорное обновление, мимо которого многие решили пройти. Конечно, очень приятно, что Google уделяла больше внимания возможностям на основе искусственного интеллекта, чем просто аппаратной составляющей смартфонов, но на текущий момент это работает не настолько хорошо. Многие пользователи уже достаточно насмотрелись на новые процессоры, которые на деле не предоставляют никаких преимуществ, а также на функции искусственного интеллекта, которые ничего не дают в реальной жизни и на деле являются просто игрушкой на пару раз. Так что теперь люди смотрят скорее на цену и это наглядно демонстрируется в продажах компании Google.