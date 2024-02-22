Google продала 10 миллионов смартфонов Pixel за 2023 год

Сегодня западные инсайдеры рассказали, что компания Google смогла отгрузить около 10 миллионов смартфонов Pixel в 2023 году, и компания планирует повторить этот успех ещё как минимум раз в 2024 году. Самое интересное в этом отчёте, что смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro составили основную часть партии, которая была продана в прошлом году, что на самом деле очень забавно, потому что у компании уже есть более свежие флагманы, которые по каким-то причинам пользуются более низким спросом на рынке. Вероятно, это связано в том числе со стоимостью, потому что пользователи не видят особого смысла платить больше, а получать почти нулевой набор нововведений.

Кроме того, серия Pixel 7 действительно была хороша, но производитель не мог не выпустить смартфоны нового поколения, пусть они и не выглядели совершенно новыми — это было скорее минорное обновление, мимо которого многие решили пройти. Конечно, очень приятно, что Google уделяла больше внимания возможностям на основе искусственного интеллекта, чем просто аппаратной составляющей смартфонов, но на текущий момент это работает не настолько хорошо. Многие пользователи уже достаточно насмотрелись на новые процессоры, которые на деле не предоставляют никаких преимуществ, а также на функции искусственного интеллекта, которые ничего не дают в реальной жизни и на деле являются просто игрушкой на пару раз. Так что теперь люди смотрят скорее на цену и это наглядно демонстрируется в продажах компании Google.