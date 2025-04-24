Google расширила гарантию на Pixel 7A

Сегодня компания Google объявила о запуске расширенной программы ремонта для Pixel 7A, которая предполагает бесплатное устранение проблем, связанных с непредвиденным вздутием батареи. Данная программа охватывает явные симптомы разбухания аккумулятора — например, вздутие корпуса или отслоение задней крышки устройства. Также Google указывает, что ускоренная разрядка может быть ещё одним признаком, на который распространяется поддержка. Стоит напомнить, что Pixel 7A вышел в 2023 году и с момента релиза стал объектом множества пользовательских жалоб. Через год после запуска пользователи по-прежнему жалуются на плохую автономность, вздутие корпуса и сложности при обращении в поддержку Google за гарантийным ремонтом.

Согласно заявлению компании, замена батареи будет бесплатной для конечных пользователей — если нет других повреждений вроде попадания влаги, трещин или неисправностей, не связанных со вздутием. Чтобы воспользоваться программой, нужно пройти проверку на соответствие условиям через специальный сайт. После одобрения можно будет либо отправить устройство по почте, либо отнести его в авторизованный сервис. В некоторых странах, где нет сервисных центров компании, Google предложит компенсацию деньгами. Пользователи Pixel 7A без гарантии могут получить до 200 долларов или 300 долларов скидки на новый Pixel. В случае, если устройство всё ещё на гарантии, сумма компенсации может составить 456 долларов. Довольно неплохо.