Google рассекретил дизайн смартфона Pixel 4A

Компания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в онлайн-магазине Google Store. Отметим врезанную в угол экрана фронтальную камеру, крупный блок основной камеры всего с одним модулем, черную матовую заднюю крышку и голубую кнопку включения. Судя по дате на экране, изначально аппарат должны были представить 12 мая, но из-за пандемии релиз пришлось перенести.

По предварительным данным, аппарат получит Snapdragon 730 без поддержки мобильных сетей пятого поколения (5G), 5,8-дюймовый OLED Full HD+ экран, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основную камеру на 12 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, а также 3,5-мм разъем.