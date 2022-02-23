Google решила проблему с Wi-Fi на смартфонах Pixel 6

После февральского обновления пользователи сообщали о проблемах с WiFi на форумах поддержки Google и Reddit. Google написала, что проблема с подключением к WiFi затронула «небольшое количество устройств» и что основная причина была найдена. Google разработала решение проблемы, которое будет развернуто в рамках обновления Google Pixel в марте.

По данным компании, владельцы Pixel 6 получат обновление для решения проблем с Wi-Fi, затрагивающих последние смартфоны Google. Пользователей затронули проблемы с подключением к Wi-Fi, которые, как сообщается, возникли после обновления до ежемесячного обновления за февраль 2022 года. «После некоторого расследования мы определили основную причину и определили, что она влияет на очень небольшое количество устройств. Конечно, мы понимаем, что это неприятный момент, и сразу же разработали исправление программного обеспечения, которое будет доступно в следующем обновлении Google Pixel, которое выйдет в марте», — заявили в компании.