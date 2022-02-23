Google решила проблему с Wi-Fi на смартфонах Pixel 6

После февральского обновления пользователи сообщали о проблемах с WiFi на форумах поддержки Google и Reddit. Google написала, что проблема с подключением к WiFi затронула «небольшое количество устройств» и что основная причина была найдена. Google разработала решение проблемы, которое будет развернуто в рамках обновления Google Pixel в марте.

По данным компании, владельцы Pixel 6 получат обновление для решения проблем с Wi-Fi, затрагивающих последние смартфоны Google. Пользователей затронули проблемы с подключением к Wi-Fi, которые, как сообщается, возникли после обновления до ежемесячного обновления за февраль 2022 года. «После некоторого расследования мы определили основную причину и определили, что она влияет на очень небольшое количество устройств. Конечно, мы понимаем, что это неприятный момент, и сразу же разработали исправление программного обеспечения, которое будет доступно в следующем обновлении Google Pixel, которое выйдет в марте», — заявили в компании.
Комментарии и отзывы Google
Смартфон Vivo Y21T будет стоить 240 долларов…
Смартфон Vivo Y21T будет стоить 240 долларовСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y21T, который станет чуть более продвинутой в…
OnePlus 10 Pro получил важное обновление …
OnePlus 10 Pro получил важное обновление Компания OnePlus выпустила очередное обновление прошивки для новенького флагманского смартфона OnePlus 10…
Стартовали продажи смартфона realme 9i…
Стартовали продажи смартфона realme 9iБренд realme объявил о старте продаж смартфона realme 9i. Представлен смартфон в конфигурации с памятью 4…
Samsung Galaxy S22 представлен официально…
Samsung Galaxy S22 представлен официальноКак и ожидалось, сегодня вечером компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S22, который вы…
Samsung закрывает магазин приложений Tizen…
Samsung закрывает магазин приложений TizenС этого года магазин приложений Samsung Tizen больше недоступен как для новых, так и для существующих пол…
Смартфон Coolpad Cool 20 Pro оценен в $280…
Смартфон Coolpad Cool 20 Pro оценен в $280Компания Coolpad объявила, что представленный пару дней назад смартфон Cool 20 Pro будет стоить 280 долла…
Флагман Meizu 18 Pro подешевел на 200 долларов…
Флагман Meizu 18 Pro подешевел на 200 долларовКомпания Meizu снова снизила цену на флагманский смартфон Meizu 18 Pro, который на старте продаж в прошло…
Realme GT 2 Pro получит сверхстабильный сигнал…
Realme GT 2 Pro получит сверхстабильный сигналКомпания Realme опубликовала новый тизер, посвященный флагманскому смартфону Realme GT 2 Pro. Сообщается,…
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor