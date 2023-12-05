Google реализует в Pixel Fold уникальную функцию

Несмотря на то, что Pixel Fold от Google является первым складным устройством компании, на самом деле это уже сейчас весьма интересное устройство. И хотя у смартфона нет передовых технологий или самого мощного процессора на рынке, у него есть то, чего не хватает всем другим складным смартфонам на современном рынке — поддержки на уровне операционной системы, которую Google предоставляет своим устройствам из линейки Pixel. Дело в том, что складной смартфон компании в ближайшем будущем должен получить режим Dual Screen, который позволит использовать оба дисплея при съёмке фотографий и не только.

У Google Pixel Fold уже есть функция Dual Screen, но похоже, что компания хочет расширить её возможности, позволяя использовать оба дисплея при съёмке фотографий или видео, так как на других смартфонах в мире этой функции нет. Сама же информация о данном нововведении появилась из слитого в сеть кода от разработчиков Google. В строчках кода есть данные о том, что операционная система Pixel Fold позволит гаджету использовать оба экрана для предварительного просмотра объекта при съёмке фотографии на основном дисплее. Эта функция уже доступна на недавно выпущенных моделях OnePlus Open и Galaxy Z Fold 5, но там она реализована немного иным образом, а здесь она будет представлена нативно. И если в будущем подобных функций будет гораздо больше, то, вероятно, складной смартфон компании будет пользоваться большим спросом на рынке, чем на текущий момент. Это важно для продаж.