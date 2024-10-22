Google сломала Pixel 6 апдейтом до Android 15

Думаю, вы уже догадались, что некоторые устройства Pixel 6 просто полностью выходят из строя после установки обновления. Это происходит случайным образом и довольно неожиданно, но возможно, есть объяснение, которое, правда, нашли не специалисты компании, а сторонние люди. Два пользователя на Reddit сообщили, что их устройства вышли из строя после активации функции Private Space, что, возможно, может быть условным решением данной проблемы. Кроме того, ни один из стандартных методов устранения неполадок не помогает. При этом хотелось бы сказать, что пока это только несколько отдельных случаев, и проблема не кажется массовой, но пользователям, видимо, не стоит спешить с обновлением гаджета, пока компания Google не даст официальный комментарий по этому поводу или не выпустит патч.