Google сломала Pixel 6 апдейтом до Android 15

Сегодня компания Google наконец-то начала распространять обновление до операционной системы Android 15 на все поддерживаемые устройства Pixel, что стало для многих радостной новостью, потому что данная версия системы поддерживается большим количеством устройств и позволит обновиться даже владельцам относительно старых гаджетов. Но, как это часто бывает, обновление не прошло без проблем (в последнее время в целом обновления чаще всего выходят с морем багов). Более того, эти проблемы оказались довольно серьёзными — сегодня несколько владельцев Pixel 6 сообщили о крупной проблеме, пожалуй, самой серьёзной из всех, с которыми можно столкнуться после обновления.

Думаю, вы уже догадались, что некоторые устройства Pixel 6 просто полностью выходят из строя после установки обновления. Это происходит случайным образом и довольно неожиданно, но возможно, есть объяснение, которое, правда, нашли не специалисты компании, а сторонние люди. Два пользователя на Reddit сообщили, что их устройства вышли из строя после активации функции Private Space, что, возможно, может быть условным решением данной проблемы. Кроме того, ни один из стандартных методов устранения неполадок не помогает. При этом хотелось бы сказать, что пока это только несколько отдельных случаев, и проблема не кажется массовой, но пользователям, видимо, не стоит спешить с обновлением гаджета, пока компания Google не даст официальный комментарий по этому поводу или не выпустит патч.