Google снизила сборы с разработчиков софта вдвое

Кроме того, технологический гигант объявил, что приложения с такими услугами, как электронные книги и потоковая передача музыки по запросу, будут иметь право на плату всего в 10 процентов. Причина более низкой платы за электронные книги и приложения для потоковой передачи музыки, названная Google, заключается в том, что «затраты на контент составляют большую часть продаж» и что ставки «учитывают отраслевую экономику вертикалей медиаконтента». Стоит напомнить, что ранее в этом году, в марте, компания сократила свою долю выручки от авансовых покупок или покупок в приложении с 30 до 15 процентов, но это применимо только к первому 1 миллиону долларов в год, который зарабатывает разработчик приложений. Теперь же новые правила никак не привязаны к доходам разработчика приложения, что довольно приятно.