Google снизила сборы с разработчиков софта вдвое

Крупные технологические компании сталкиваются с серьезным давлением из-за того, что их методы ведения бизнеса проверяются антимонопольными регуляторами в разных странах. Из-за этого компании вносят некоторые изменения в структуру своего бизнеса. В соответствии с этим, Google в очередной раз меняет способ взимания сборов с разработчиков приложений. Гигант поисковой системы объявил, что все приложения, основанные на подписке, будут иметь право на значительно меньший налог со стороны компании, чем обычные 30 процентов. Согласно новым изменениям, компания подтвердила, что приложения по подписке теперь будут платить 15 процентов вместо 30 процентов.

Кроме того, технологический гигант объявил, что приложения с такими услугами, как электронные книги и потоковая передача музыки по запросу, будут иметь право на плату всего в 10 процентов. Причина более низкой платы за электронные книги и приложения для потоковой передачи музыки, названная Google, заключается в том, что «затраты на контент составляют большую часть продаж» и что ставки «учитывают отраслевую экономику вертикалей медиаконтента». Стоит напомнить, что ранее в этом году, в марте, компания сократила свою долю выручки от авансовых покупок или покупок в приложении с 30 до 15 процентов, но это применимо только к первому 1 миллиону долларов в год, который зарабатывает разработчик приложений. Теперь же новые правила никак не привязаны к доходам разработчика приложения, что довольно приятно.
Комментарии и отзывы Google
Moto G Pure - новый бюджетный телефон…
Moto G Pure - новый бюджетный телефонПосле запуска Moto G50 5G в конце августа Motorola вернулась с еще одним устройством серии G. Последним д…
Анонсирован защищенный смартфон Umidigi Bison X10…
Анонсирован защищенный смартфон Umidigi Bison X10Компания Umidigi анонсировала скорый выпуск защищенных смартфонов Bison X10 и X10 Pro, которые, как утвер…
Дебют RealmeUI 3.0 на базе Android 12…
Дебют RealmeUI 3.0 на базе Android 12
Samsung запустила вторую бета-версию One UI 4.0 для смартфон…
Samsung запустила вторую бета-версию One UI 4.0 для смартфонКомпания Samsung объявила о запуске второй бета-версии One UI 4.0 для смартфонов серии Galaxy S21. Обновл…
Google знает о проблеме с Pixel 3 и 3 XL…
Google знает о проблеме с Pixel 3 и 3 XLGoogle недавно официально анонсировала флагманские смартфоны серии Pixel 6 и, как ожидается, официально п…
Huawei представит новый складной смартфон в этом году…
Huawei представит новый складной смартфон в этом годуВ этом году компания Huawei представит новый складной смартфон Huawei Mate V который будет выглядеть как …
vivo Y53s — яркая новинка с мощным аккумулятором…
vivo Y53s — яркая новинка с мощным аккумуляторомНовый смартфон vivo Y53s оборудован мощным аккумулятором на 5000 мА·ч с 33Вт быстрой зарядкой FlashCha…
Xiaomi представила MIUI 12.5 Enhanced Edition…
Xiaomi представила MIUI 12.5 Enhanced EditionXiaomi анонсировала MIUI 12.5 Enhanced вместе с MIUI для планшетов Pad ранее в этом месяце во время запус…
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor