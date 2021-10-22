Google снизила сборы с разработчиков софта вдвое

Крупные технологические компании сталкиваются с серьезным давлением из-за того, что их методы ведения бизнеса проверяются антимонопольными регуляторами в разных странах. Из-за этого компании вносят некоторые изменения в структуру своего бизнеса. В соответствии с этим, Google в очередной раз меняет способ взимания сборов с разработчиков приложений. Гигант поисковой системы объявил, что все приложения, основанные на подписке, будут иметь право на значительно меньший налог со стороны компании, чем обычные 30 процентов. Согласно новым изменениям, компания подтвердила, что приложения по подписке теперь будут платить 15 процентов вместо 30 процентов.

Кроме того, технологический гигант объявил, что приложения с такими услугами, как электронные книги и потоковая передача музыки по запросу, будут иметь право на плату всего в 10 процентов. Причина более низкой платы за электронные книги и приложения для потоковой передачи музыки, названная Google, заключается в том, что «затраты на контент составляют большую часть продаж» и что ставки «учитывают отраслевую экономику вертикалей медиаконтента». Стоит напомнить, что ранее в этом году, в марте, компания сократила свою долю выручки от авансовых покупок или покупок в приложении с 30 до 15 процентов, но это применимо только к первому 1 миллиону долларов в год, который зарабатывает разработчик приложений. Теперь же новые правила никак не привязаны к доходам разработчика приложения, что довольно приятно.