Google сняла с продажи восстановленные Pixel 6

Компания Google прекратила продажи восстановленных смартфонов серии Pixel 6. Теперь в рамках этой программы доступны только модели Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a. Предполагается, что такое решение было принято на фоне недавних историй о самовозгорающихся Pixel 6. Проблемы с аккумулятором имеются и в серии Pixel 7, а потому есть вероятность, что она уступит место в программе продажи восстановленных смартфонов линейке Pixel 8.

Напомним, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro характеризуются фирменным процессором Tensor, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц в стандартной модели, 6,7-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1440р и кадровой частотой 10 до 120 Гц у старшей, 8 Мп и 11,1-Мп фронтальными камерами, сдвоенной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем на основе датчика Samsung ISOCELL GN1 и 12-Мп сверхширокоугольным модулем в Pixel 6 и дополнительной 48-Мп камерой с 4-кратным оптическим зумом в Pixel 6 Pro, защитой от воды и пыли (IP68), поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, а также батареями ёмкостью 4614 и 5004 мАч соответственно.
