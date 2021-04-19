Google сотрудничает с Sony для внедрения технологии 360 Reality Audio

Компания Sony разработала технологию 360 Reality Audio и долгое время использовала ее во многих своих продуктах на основе аудиокодека MPEG-H 3D. Для смартфонов звуковая технология доступна только на небольшом количестве моделей Sony и не повсеместно доступна, в зависимости от программного обеспечения, которое может ее поддерживать, но возможно в будущем данная технология появится и в других смартфонах Android.

Так как исходный код был недавно обнаружен в Android Open Source Project, получившее название 360 Reality Audio отправленным разработчиками Sony и Google. Также имеется поддержка MPEG-H 3D для Android MPEG4Extractor, а также некоторый код для технологии Sony 360 Reality Audio.

Данная технология Sony 360 Reality Audio может работать только с поддерживаемыми приложениями, но согласно веб-сайту Sony, только небольшое количество музыкальных плееров может поддерживать, например Amazon Music HD. Тем не менее, сотрудничество между Google и Sony по внедрению вышеупомянутой аудиотехнологии в Android будет иметь значение, поскольку технология станет доступна и для других смартфонов Android.
Комментарии и отзывы 360 Reality Audio
Новости:
Xiaomi Mi 11 Pro будет представлен 30 марта

Компания Xiaomi объявила о том, что флагманский смартфон Mi 11 Pro будет представлен 30 марта. Постер а...
Смартфон Moto G50 получит 90-Гц дисплей

Китайский регулятор TENAA поделился характеристиками и дизайном смартфона Moto G50, который еще не был п...
Vivo Y20s появился на Филиппинах

Китайский производитель мобильных телефонов Vivo представила новый смартфон Vivo Y20s в Филиппинах со сто...
Запуск POCO M3 Pro 5G в Индии близок

Смартфон POCO M3 Pro 5G может ...
Бюджетный Samsung Galaxy F02s получит АКБ на 5000 мАч

Сетевые источники раскрыли некоторые характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy F02s, который еще...
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Лучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza MiniЛучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza Mini
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктовОбзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктов
Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники
Обзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантией
MiniLED TV к 2025 году обгонит OLED-теле...
MiniLED TV к 2025 году обгонит OLED-телеК 2025 году телевизоры MiniLED скоро выйдут на лидирующие позиции на рынке телевизоров высокого класса. В...
Nokia 1.4 будет стоить 93 фунта стерлинг...
Nokia 1.4 будет стоить 93 фунта стерлингОдин из британских ритейлеров раскрыл цену на бюджетный смартфона Nokia 1.4, который еще не был представл...
Умные OnePlus Watch за 172 доллара США...
Умные OnePlus Watch за 172 доллара СШАБренд OnePlus выпустила OnePlus Watch вместе с серией OnePlus 9. Эти часы являются первыми умными часами ...
VIVO планирует выпустить смартфон VIVO S...
VIVO планирует выпустить смартфон VIVO SВ сети появилась информация, что VIVO планирует выпустить новый смартфон VIVO S9 5G. Ожидаемая дата релиз...
Candy выпустила газовые варочные поверхн...
Candy выпустила газовые варочные поверхнCandy объявила о старте продаж новых моделей газовых варочных поверхностей из закалённого стекла Smart, T...
Бренд eufy выходит на российский рынок с...
Бренд eufy выходит на российский рынок сБренд eufy, производитель устройств для умного дома, объявила о выходе нового подразделения Security на р...
Realme C21 с аккумулятором на 5000 мАч о...
Realme C21 с аккумулятором на 5000 мАч оКомпания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C21, главной особенностью котор...
Xiaomi Mi 11 Ultra получит защиту от вод...
Xiaomi Mi 11 Ultra получит защиту от водКомпания Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный флагманскому смартфону Xiaomi Mi 11 Ultra. Новый ти...
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1...
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1Современные материнские платы, например, GIGABYTE Z490 VISION G, и ноутбуки получили скоростной интерфейс...
OPPO F17 Pro будет запущен в феврале...
OPPO F17 Pro будет запущен в февралеКомпания OPPO анонсирует новый смартфон OPPO F17 Pro в феврале месяце в 2021 года. ...
Philips представила экологичный монитор ...
Philips представила экологичный монитор Philips 242B1G - это 24-дюймовый монитор с IPS-панелью и разрешением Full HD. Частота обновления составля...
iPhone 12s Pro показали на рендерах...
iPhone 12s Pro показали на рендерахПрофильное издание LetsGoDigital вместе с дизайнером Concept Creator поделились качественными изображения...
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофеОбзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor