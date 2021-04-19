Google сотрудничает с Sony для внедрения технологии 360 Reality Audio

Так как исходный код был недавно обнаружен в Android Open Source Project, получившее название 360 Reality Audio отправленным разработчиками Sony и Google. Также имеется поддержка MPEG-H 3D для Android MPEG4Extractor, а также некоторый код для технологии Sony 360 Reality Audio.
Данная технология Sony 360 Reality Audio может работать только с поддерживаемыми приложениями, но согласно веб-сайту Sony, только небольшое количество музыкальных плееров может поддерживать, например Amazon Music HD. Тем не менее, сотрудничество между Google и Sony по внедрению вышеупомянутой аудиотехнологии в Android будет иметь значение, поскольку технология станет доступна и для других смартфонов Android.