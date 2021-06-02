Google создаёт складной смартфон нового поколения

Несмотря на то, что складные смартфоны стоят достаточно дорого, производители не отказываются от данного сегмента, а наоборот вкладывают больше ресурсов для того, чтобы привлечь аудиторию к новому формату гаджетов. По слухам, даже Apple работает над одним из складных смартфонов, но до релиза этого гаджета могут пройти годы. Более того, компания Google, как оказалось, тоже работает в этом направлении, создавая и улучшая софт для складных смартфонов. Например, производитель заметно прокачал интерфейс операционной системы, чтобы вы могли работать с большим комфортом. Это может быть связано с тем, что Google работает над собственным складным телефоном, и ему также потребуется помощь Samsung, чтобы сделать это.

С технической точки зрения ключевым компонентом этого складного устройства Google станет дисплей от компании Samsung, так как на текущий момент на рынке нет никого, кто мог бы сделать данный экран лучше. В конце концов, это один из немногих производителей дисплеев, выпускающих качественные гибкие модели для использования в современных смартфонах, поэтому неудивительно, что отраслевые источники утверждают, что Google будет получать поставку дисплеев именно от Samsung. По иронии судьбы, Google будет использовать эти дисплеи для создания устройства, которое будет конкурировать с Samsung Electronics, а именно с серией смартфонов Galaxy Z Fold и Z Flip. С другой стороны, на текущий момент это всего лишь слухи, точных данных нет.