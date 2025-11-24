Google связала iPhone с Android-смартфонами

Apple, что вполне понятно, не в восторге от того, что Google сумела разобрать AirDrop на составляющие и реализовать аналогичную совместимость между платформами, из-за чего фирменная «экосистемная крепость» компании стала чуть менее неприступной. Тем не менее у Apple вряд ли есть желание прямо сейчас закрывать появившийся обходной путь. Начать стоит с того, что технология, на которой работает AirDrop, остаётся закрытой, хотя и использует открытые стандарты вроде Bluetooth и Wi-Fi Direct. И, по словам специалистов, компания Google нашла решение без какого-либо участия Apple, самостоятельно реализовав способ передавать файлы между Pixel 10, iPhone, iPad и другими устройствами Apple.

Google утверждает, что канал связи между Quick Share и AirDrop защищён за счёт использования языка Rust, в котором строгие правила владения памятью контролируются компилятором, гарантируя её безопасность, а также за счёт внутреннего моделирования угро. Но этот обходной путь полностью зависит от воли Apple — компания может в любой момент закрыть используемые Google каналы, остановив синхронную работу Quick Share и AirDrop. Однако есть причина, по которой Apple, вероятно, не спешит этого делать. По сообщениям, Apple собирается платить Google около 1 миллиарда долларов ежегодно за использование фирменных технологий искусственного интеллекта. Именно эта тесная взаимосвязь между двумя корпорациями способна заставить Apple задуматься, стоит ли перекрывать Google путь к AirDrop.