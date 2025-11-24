Google связала iPhone с Android-смартфонами

Apple, что вполне понятно, не в восторге от того, что Google сумела разобрать AirDrop на составляющие и реализовать аналогичную совместимость между платформами, из-за чего фирменная «экосистемная крепость» компании стала чуть менее неприступной. Тем не менее у Apple вряд ли есть желание прямо сейчас закрывать появившийся обходной путь. Начать стоит с того, что технология, на которой работает AirDrop, остаётся закрытой, хотя и использует открытые стандарты вроде Bluetooth и Wi-Fi Direct. И, по словам специалистов, компания Google нашла решение без какого-либо участия Apple, самостоятельно реализовав способ передавать файлы между Pixel 10, iPhone, iPad и другими устройствами Apple.

Google утверждает, что канал связи между Quick Share и AirDrop защищён за счёт использования языка Rust, в котором строгие правила владения памятью контролируются компилятором, гарантируя её безопасность, а также за счёт внутреннего моделирования угро. Но этот обходной путь полностью зависит от воли Apple — компания может в любой момент закрыть используемые Google каналы, остановив синхронную работу Quick Share и AirDrop. Однако есть причина, по которой Apple, вероятно, не спешит этого делать. По сообщениям, Apple собирается платить Google около 1 миллиарда долларов ежегодно за использование фирменных технологий искусственного интеллекта. Именно эта тесная взаимосвязь между двумя корпорациями способна заставить Apple задуматься, стоит ли перекрывать Google путь к AirDrop.
Подтвержден прямоугольный дизайн Nubia Z80 Ultra…
Компания ZTE опубликовала тизер флагманского смартфона Nubia Z80 Ultra, который еще не был представлен оф…
Sony представила доступный смартфон Xperia 10 VII…
Sony представила смартфон Xperia 10 VII — нового представителя среднего класса на Android, который выйдет…
Опубликованы примеры фото с iQOO 15 …
Компания iQOO опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона iQOO 15. Снимки дем…
iPhone 17 Pro Max получит колоссальную батарею…
Накануне завтрашней презентации Apple, которая состоится 9 сентября, в китайской регуляторной базе данных…
Vivo V60 Lite 5G с АКБ на 6500 мАч оценен в 430 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V60 Lite 5G, которая основана на 4-нанометровой пл…
Xiaomi 15T Pro оценили в 800 евро …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок флагманский смартфон Xiaomi 15T Pro, который основан на топ…
В iOS 26.4 появится ИИ-версия Siri и не только…
Ранее появилась интересная информация о том, что с выходом операционной системы iOS 26.4, который заплани…
Процессор iPhone Air расположен в блоке камер…
Толщина iPhone Air составляет всего 5,6 мм, и в столь компактном корпусе крайне сложно разместить мощные …
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor