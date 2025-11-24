Google связала iPhone с Android-смартфонами

Google утверждает, что канал связи между Quick Share и AirDrop защищён за счёт использования языка Rust, в котором строгие правила владения памятью контролируются компилятором, гарантируя её безопасность, а также за счёт внутреннего моделирования угро. Но этот обходной путь полностью зависит от воли Apple — компания может в любой момент закрыть используемые Google каналы, остановив синхронную работу Quick Share и AirDrop. Однако есть причина, по которой Apple, вероятно, не спешит этого делать. По сообщениям, Apple собирается платить Google около 1 миллиарда долларов ежегодно за использование фирменных технологий искусственного интеллекта. Именно эта тесная взаимосвязь между двумя корпорациями способна заставить Apple задуматься, стоит ли перекрывать Google путь к AirDrop.