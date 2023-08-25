Google уже работает над смартфоном Pixel 8a

Компания Google ещё официально не выпустила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, но уже сейчас инсайдеры сообщают, что смартфон Pixel 8a, который теоретически является более доступной и простой версией, появится в бенчмарках с процессором Tensor G3. Одно из основных отличий, которое можно заметить в результатах тестирования, заключается в том, что процессор работал на более низких тактовых частотах, что негативно сказалось на общей производительности системы. Также странно, что Pixel 8a прошёл тестирование в Geekbench 5, а не в Geekbench 6, поэтому результаты, которые журналисты получили в устаревшем бенчмарке закономерно ниже, чем смартфон смог бы достичь в обновлённом тесте. И хотелось бы напомнить, что ранее ходили слухи, что Tensor G3 будет иметь 9-ядерный кластер, что подтвердил синтетический тест, а самым быстрым ядром выступил компонент с тактовой частотой 2,9 ГГц.

При этом смартфон работал в паре с 8 ГБ оперативной памяти, что немного огорчает — для современного смартфона этого всё же маловато. В конечном итоге Pixel 8a получил в одноядерном и многоядерном тесте 1218 и 3175 баллов соответственно, хотя инсайдеры разочарованы этими результатами, так как Tensor G3 находится на целое поколение позади конкурентов вроде Snapdragon 8 Gen 2. Но компания Google ранее никогда особенно не стремилась запускать самые производительные смартфоны на рынке, делая ставку на доступности и качестве работы камер. Так что ждём официальную презентацию.
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