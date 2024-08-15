Google уже разрабатывает процессор Tensor G5

Новый мобильный процессор Tensor G4 был официально представлен на мероприятии Google по запуску серии смартфонов Pixel 9, и отсутствие подробностей о его производительности или энергоэффективности намекает на то, что этот процессор может быть лишь незначительным обновлением по сравнению с предшественником Tensor G3. Ведь обычно, если процессор нового поколения действительно мощнее и существенно, то производитель от этом говорит и тем самым мотивирует владельцев устаревшего решения купить что-то более новое. Но, как оказалось, компания имеет немного иные планы на процессор следующего поколения — Tensor G5, который выйдет уже в 2025 году.

По информации инсайдеров, компания Google перейдёт на второе поколение 3-нм технологического процесса от TSMC и будет использовать упаковку InFO-POP от тайваньской полупроводниковой компании, чтобы получить ряд преимуществ по сравнению с конкурентами. Эта технология упаковки уже применялась в A17 Pro для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также в S9, чипе, используемом в Apple Watch Series 9. Если Tensor G5 действительно будет изготовлен по этой технологии, это позволит Google уменьшить физический размер будущей системы на кристалле, снизить его высоту и улучшить тепловую эффективность. Уменьшение размера также освободит ценное пространство для размещения других компонентов системы или даже установки более эффективной системы охлаждения. Но пока что это информация от инсайдеров, а не из официальных источников.