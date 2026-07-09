Google уже тестирует процессор Tensor G7

Инсайдер сообщил, что компания Google уже тестирует процессор Tensor G7 с поддержкой оперативной памяти LPDDR5X и LPDDR6. Несмотря на то, что есть предположения, что Google снова ограничит вычислительную и графическую производительность своего процессора, именно обновление памяти может серьёзно изменить пользовательский опыт. Учитывая активное развитие Google в сфере искусственного интеллекта, переход на LPDDR6 в будущем Tensor G7 может обеспечить значительно более высокую пропускную способность памяти, что станет большим преимуществом при выполнении ИИ-задач непосредственно на устройстве. Также можно предположить, что переход на более быструю и энергоэффективную память позволит компании использовать 96-битную шину памяти, снизив задержки и ускорив обмен данными между процессором и оперативной памятью.

Поскольку большие языковые модели сначала загружаются в память, Tensor G7 может получить значительный прирост в производительности искусственного интеллекта даже в том случае, если его процессорные и графические возможности будут уступать решениям конкурентов на несколько поколений. Впрочем, из-за роста стоимости DRAM компания Google может отказаться от поддержки LPDDR6 в Tensor G7. Всё же производительность с ИИ это хорошо, но если смартфон с новой памятью будет слишком дорогим, то его банально никто не купит. И компании придётся идти на компромисс, балансируя между инновациями и адекватной ценой на новый флагман.