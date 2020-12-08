Google выпускает последнее обновление системы для Pixel 2 и Pixel 2 XL

Компания Google выпустила последнее обновление системы для смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL, тем самым прекратив программную поддержку этих смартфонов.

Большинство смартфонов в мире работают под управлением операционной системы Android от Google, однако телефонный бизнес основателя Android платформы не набрал обороты и популярности. Pixel 2 и Pixel 2 XL были первыми телефонами Google с Pixel Visual Core, процессором обработки изображений собственной разработки. Новая версия этого чипа под названием Pixel Neural Core дебютировала в Pixel 4 и Pixel 4 XL, но, к сожалению, фирма отказалась от нее для Pixel 5, как и от системы аутентификации на радаре Soli.

Как и было обещано, компания Google поддерживала эти телефоны в течение трех лет, включая три обновления Android и три года ежемесячных исправлений безопасности. Последнее обновление, которое в настоящее время отправляется пользователям, повышает уровень исправления безопасности до ноября 2020 года.