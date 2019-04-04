Google выпустила Android Q beta 2 для смартфонов Google Pixel

Google выпустила Android Q beta 2 для разработчиков. Если вы установили первую бета-версию Android Q на свой смартфон Google Pixel, то теперь вы сможете обновить свой телефон до второй бета-версии. Android Q beta 2 доступна для загрузки, только для смартфонов Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Среди ключевых новых функций это обновление включает в себя чаты в виде пузырьков, улучшенную анимацию переключения приложений и многое другое.

Помимо новой функции пузырей, вторая бета-версия имеет улучшенное меню общего доступа и позволяет разработчикам добавлять предварительный просмотр контента, которым вы хотите поделиться. Обновление также обеспечивает лучший контроль для захвата звука в приложениях. Например, разработчики могут включить только передний микрофон при записи видео через фронтальную камеру. Вы также можете контролировать размер поля масштабируемого микрофона при записи звука. Это, вероятнее всего, последняя бета версия перед конференцией Google I/O 2019, когда поисковый гигант объявит о переходе на Android Q.