Google выпустила апдейт, который убил батарею Fitbit Versa 3

В прошлом месяце владельцы Fitbit Versa 3 и Sense начали получать уведомления о необходимости загрузить обязательное обновление прошивки. Причина в перегреве аккумуляторов — эту проблему должна была исправить новая прошивка. В официальном уведомлении Google (владельца Fitbit) говорится, что это обновление должно снизить риск перегрева батареи и уменьшить её ёмкость. Пользователи, чьи устройства попали под действие этого обновления, могли также получить компенсацию в размере 50 долларов, но только в США. Технически устранение подобной проблемы — это хорошо. Никто не хочет, чтобы аккумулятор перегревался и причинял вред владельцу. В официальном уведомлении также отмечено, что эта проблема не затрагивает все устройства Versa 3 или Sense, а лишь определённые модели.

Однако пострадавшие пользователи начали сообщать на форумах Fitbit, что после обновления время автономной работы их устройств сократилось в разы. Многие владельцы жалуются, что раньше их устройства могли работать от 2 до 6 дней без подзарядки, а теперь не держат заряд даже один полный день. Некоторые говорят, что это сделало их гаджеты бесполезными. Другие недовольны тем, что Fitbit предлагает всего 50 долларов компенсации за гаджет, который явно дороже. И если бы это был единичный случай, его можно было бы считать исключением. Однако недавно Fitbit уже была оштрафован на 12 миллионов долларов из-за перегрева аккумуляторов в модели Ionic, что привело к ожогам у 78 пользователей.
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