В часах Apple Watch появится сканер отпечатков пальцев

Основная причина отсутствия технологии до сих пор, по мнению экспертов, связана с ограниченными размерами корпуса часов. Для сравнения, Apple впервые представила Touch ID в iPhone 5s, встроив датчик в кнопку «Домой», а в актуальных iPad Air сканер расположен в кнопке питания. Аналогичный вариант теоретически может быть реализован и в Apple Watch. Хотя оптические датчики в экране давно применяются в Android-смартфонах, Apple традиционно делает ставку на Face ID в премиальных устройствах. Поэтому даже наличие упоминания Touch ID в коде вовсе не гарантирует его внедрение — компания может отказаться от идеи, если технология не будет работать так, как ожидается. С другой стороны, наличие сканера отпечатков пальцев именно в часах — довольно интересное и удобное решение.