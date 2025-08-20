В часах Apple Watch появится сканер отпечатков пальцев

В утечках кода продуктов Apple уже не раз находили намёки на планы компании — от разработки чипа M4 Ultra до возможного MacBook Pro с 5G. Теперь внимание привлекла информация о будущих Apple Watch — в коде обнаружены упоминания Touch ID, что может означать появление биометрической аутентификации в смарт-часах. Согласно данным Macworld, в коде для моделей 2026 года фигурирует термин «AppleMesa», который Apple ранее использовала как внутреннее обозначение Touch ID. Пока это указывает лишь на прототипирование функции, и никаких подтверждений её внедрения нет. На данный момент ни одни Apple Watch, ни те, что выйдут в этом году, ни модели 2026-го, не были замечены с поддержкой Touch ID.

Основная причина отсутствия технологии до сих пор, по мнению экспертов, связана с ограниченными размерами корпуса часов. Для сравнения, Apple впервые представила Touch ID в iPhone 5s, встроив датчик в кнопку «Домой», а в актуальных iPad Air сканер расположен в кнопке питания. Аналогичный вариант теоретически может быть реализован и в Apple Watch. Хотя оптические датчики в экране давно применяются в Android-смартфонах, Apple традиционно делает ставку на Face ID в премиальных устройствах. Поэтому даже наличие упоминания Touch ID в коде вовсе не гарантирует его внедрение — компания может отказаться от идеи, если технология не будет работать так, как ожидается. С другой стороны, наличие сканера отпечатков пальцев именно в часах — довольно интересное и удобное решение.
