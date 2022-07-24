Google выпустила беспроводные наушники Pixel Buds Pro с улучшенной автономностью

Компания Google выпустила не только смартфон Pixel 6a, но и полностью беспроводные наушники Pixel Buds Pro, которые были представлены в мае.

Наушники выполнены в четырех цветах: черный, оранжевый, лимонный и серо-голубой. Одной из главных особенностей наушников, напомним, является автономность. Производитель сообщает о 11 часах воспроизведения. Вместе с чехлом автономность Pixel Buds Pro возрастает до 31 часа. Это примерно в два раза больше, чем у большинства подобных моделей на рынке. Наушники предлагают активное шумоподавление, оснащены шестиядерным процессором собственной разработки. Модель получила функцию Silent Seal, которая адаптирует шумоподавление к форме уха пользователя. Из остального можно отметить режим прозрачности, защиту от влаги и пыли (IPx4) и вес одного наушника 6,2 г.

Наушники доступны для предзаказа, а продажи начнутся 28 июля. Цена новини составляет 200 долларов.