Google выпустила персонализированную версию ИИ

Недавно разбор кода приложения Google показал, что в будущей версии модели Gemini появится функция персонализации, использующая историю поиска для более точных ответов. Сегодня Google официально объявила об этом нововведении. Новая версия называется Gemini с персонализацией (или просто «Персонализация» в выпадающем списке выбора модели). Она помечена как «экспериментальная» и уже доступна подписчикам Gemini и Gemini Advanced в веб-версии. В ближайшее время она постепенно появится и на мобильных устройствах, а также будет поддерживать более 45 языков в большинстве стран мира, за исключением Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Выбрав эту модель, пользователи смогут получать более персонализированные ответы, так как Gemini начнёт взаимодействовать с сервисами Google, начиная с Поиска. Пока что модель анализирует только историю поисковых запросов, но в ближайшие месяцы интеграция расширится за счёт Google Фото и YouTube. Если функция включена, Gemini будет анализировать каждый запрос и определять, может ли история поиска улучшить ответ. При этом Google подчёркивает, что пользователи полностью контролируют свои данные и могут отключить персонализацию в любой момент. Важно отметить, что поисковая история будет использоваться не для всех запросов, а только в тех случаях, когда продвинутые модели логического анализа Google сочтут это полезным. Но звучит на самом деле слегка опасно по отношению к данным пользователя.