Google выпустила превью Android 14 для всех желающих

И помимо того, что это, вероятно, более эстетично, обновленная стрелка Назад предназначена для того, чтобы помочь пользователям лучше понимать предиктивный жест в Android 14, который теперь позволяет предварительно просматривать экраны, на которые пользователи перемещаются внутри приложений. Android 14 также представляет новое общее окно, которое открывается при нажатии на кнопку Поделиться для передачи контента. Это позволяет разработчикам добавлять пользовательские действия, специфичные для приложения, в верхнюю часть общего меню. Google описывает это как превосходный опыт по сравнению с существующими общими окнами Android, в которых источники сортируются по алфавиту и только. Так что если у вас есть поддерживаемое устройство, то стоит попробовать.