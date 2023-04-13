Google выпустила превью Android 14 для всех желающих

Пользователи из сети сообщают, что первая бета-версия Android 14 от компании Google уже доступна для загрузки и она вводит новые функции, сосредоточенные на навигации системы, конфиденциальности, производительности и настройке пользовательского интерфейса. Мы уже имели представление о том, чего ожидать от операционной системы Android 14 благодаря первым двум превью, доступным только для разработчиков, но бета-версия предоставляет первую возможность для широкой публики протестировать изменения самостоятельно. Например, жестовая навигация была обновлена, чтобы включать более заметную стрелку Назад в стиле Material You, которая подстраивается под тему или обои устройства.

И помимо того, что это, вероятно, более эстетично, обновленная стрелка Назад предназначена для того, чтобы помочь пользователям лучше понимать предиктивный жест в Android 14, который теперь позволяет предварительно просматривать экраны, на которые пользователи перемещаются внутри приложений. Android 14 также представляет новое общее окно, которое открывается при нажатии на кнопку Поделиться для передачи контента. Это позволяет разработчикам добавлять пользовательские действия, специфичные для приложения, в верхнюю часть общего меню. Google описывает это как превосходный опыт по сравнению с существующими общими окнами Android, в которых источники сортируются по алфавиту и только. Так что если у вас есть поддерживаемое устройство, то стоит попробовать.
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