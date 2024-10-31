Google выпустила приложение Weather на старых смартфонах Pixel

Какое-то время назад компания Google выпустила новый погодный сервис вместе со смартфонами серии Pixel 9, который способен с помощью искусственного интеллекта составлять краткий пересказ погодных условий. То есть пользователю теперь не нужно будет искать данные, которые его интересуют, внутри приложения, потому что алгоритмы соберут все самые важные данные и предоставят их в понятном формате. Также новый софт Google Weather использует сохранённые локации из встроенного погодного сервиса Pixel, позволяя отслеживать погоду в нескольких местах, организовывать данные о погоде без участия пользователя, демонстрировать погодную карту и многое другое. Стоит отметить, что вчера данное приложение начали рассылать на новые смартфоны компании, но на самом деле это ещё не всё.

Дело в том, что пользователи Pixel 6, 7 и 8 тоже вскоре смогут получить это обновление в Play Store, так что производитель позаботился и про относительно старые гаджеты. Правда, на момент написания данной новости приложение имеет рейтинг всего в 2,3 звезды — среди недостатков пользователи отмечают невозможность посмотреть погоду в случайных городах без добавления их в список сохранённых, что крайне неудобно. Например, если вы собираетесь ехать куда-то и планируете узнать погоду в локации заранее, то вам нужно добавлять её в избранное, а затем удалять. С другой стороны, конкуренция в этом сегменте приложений очень высокая и пользователи всегда могут найти что-то получше.