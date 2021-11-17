Google выпустила важный апдейт для Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Информационное издание XDA сообщило, что в середине месяца Google выпустила неожиданное обновление для смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, специально разработанное для повышения производительности сканера отпечатков пальцев. Google изменила расположение этого датчика на новой модели, и это стало проблемой для владельцев из-за медленной и привередливой работы обновлённой технологии. По данным издания Android Police, помимо того, что он медленный, сканер отпечатков пальцев иногда не может считывать отпечатки пользователей и даже позволяет разблокировать телефоны чужими пальцами. Некоторое время назад Google защищала сканер, говоря, что снижение производительности было связано с «улучшенными алгоритмами безопасности», которым требовалось больше времени для проверки личности.

По словам некоторых пользователей Reddit, обновление заметно снижает частоту возникновения сбоев при распознавании отпечатков пальцев пользователя, особенно если вы используете защитную пленку для экрана. Тем не менее, по словам некоторых из этих пользователей, он все еще медленнее, чем некоторые модели с аналогичными датчиками отпечатков пальцев под экраном, такими как Galaxy S21 Ultra. Стоит отметить, что компания Google выпустила обновление в двух сборках для моделей от мобильного оператора Verizon и международных моделей — они должны скоро появиться на вашем устройстве. Всё же развёртывание обновления обычно отнимает определённое время.
Комментарии и отзывы Google Pixel 6
Samsung представила Galaxy A52s 5G…
Samsung представила Galaxy A52s 5GСегодня компания Samsung официально представила свой новый смартфон среднего класса под названием Galaxy …
Представлен смартфон Honor Play5 Vitality Edition…
Представлен смартфон Honor Play5 Vitality EditionКомпания Honor представила смартфон Honor Play5 Vitality Edition, который среди прочего получил предустан…
Realme GT Neo 2 доступен для заказа в Европе …
Realme GT Neo 2 доступен для заказа в Европе Компания Realme начала принимать предварительные заказы на смартфон GT Neo 2 в Европе. При этом пользоват…
ZTE Axon 30 проверили на прочность…
ZTE Axon 30 проверили на прочностьКитайская компания ZTE недавно выпустила свой смартфон ZTE Axon 30, который оснащен датчиком камеры под д…
Бюджетный vivo Y15s запущен с Helio P35 и Android 11…
Бюджетный vivo Y15s запущен с Helio P35 и Android 11Серия Y от vivo всегда предлагала устройства начального уровня, а последняя получила название Y15s. Это у…
Xiaomi Mi Mix Fold находится в разработке с небольшими улучш…
Xiaomi Mi Mix Fold находится в разработке с небольшими улучшПервый складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold, был выпущен на китайский рынок еще в апреле и до сих пор …
realme GT Master Edition с дизайном от Наото Фукасавы предст…
realme GT Master Edition с дизайном от Наото Фукасавы предстБренд realme представил в России новый смартфон - realme GT Master Edition, сочетающий элегантность с мощ…
Бюджетный Samsung Galaxy A13 5G получит 50-Мп камеру…
Бюджетный Samsung Galaxy A13 5G получит 50-Мп камеруИнсайдер из Нидерландов поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A13 5G, который станет самой д…
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor