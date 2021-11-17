Google выпустила важный апдейт для Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Информационное издание XDA сообщило, что в середине месяца Google выпустила неожиданное обновление для смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, специально разработанное для повышения производительности сканера отпечатков пальцев. Google изменила расположение этого датчика на новой модели, и это стало проблемой для владельцев из-за медленной и привередливой работы обновлённой технологии. По данным издания Android Police, помимо того, что он медленный, сканер отпечатков пальцев иногда не может считывать отпечатки пользователей и даже позволяет разблокировать телефоны чужими пальцами. Некоторое время назад Google защищала сканер, говоря, что снижение производительности было связано с «улучшенными алгоритмами безопасности», которым требовалось больше времени для проверки личности.

По словам некоторых пользователей Reddit, обновление заметно снижает частоту возникновения сбоев при распознавании отпечатков пальцев пользователя, особенно если вы используете защитную пленку для экрана. Тем не менее, по словам некоторых из этих пользователей, он все еще медленнее, чем некоторые модели с аналогичными датчиками отпечатков пальцев под экраном, такими как Galaxy S21 Ultra. Стоит отметить, что компания Google выпустила обновление в двух сборках для моделей от мобильного оператора Verizon и международных моделей — они должны скоро появиться на вашем устройстве. Всё же развёртывание обновления обычно отнимает определённое время.