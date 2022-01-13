Google выпустила вторую бета-версию Android 12L, предназначенную для телефонов с большим экраном. Те, кто использует устройства серии Pixel 3a, 4, 4a, 5 или 5a, теперь могут установить обновление по воздуху, если они используют бета-версию Android 12 или программу для разработчиков. Pixel 6 и Pixel 6 Pro тоже должны скоро получить обновление. Впрочем, перед тем, как устанавливать апдейт, сделайте бэкап данных и знайте, что это просто бета-версия, а не стабильный выпуск, и там есть проблемы. Например, в этом релизе могут быть различные проблемы со стабильностью, батареей или производительностью. Или, например, некоторые приложения могут работать не так, как ожидалось, при запуске на бета-версии прошивки. И самое смешное, что сюда входят как приложения Google, так и сторонние приложения.
С другой стороны, обновление устранило некоторые проблемы, обнаруженные разработчиками в первой бета-версии Android 12L, например, часы на экране блокировки не располагались по центру дисплея. Также была исправлена проблема, возникающая при использовании жестов для переключения между приложениями, которая, по словам Google, «иногда оставляла изображение состояния предыдущего приложения, показывающее часть текущего приложения». Другие проблемы, решенные обновлением, включали проблему, из-за которой значки на экране блокировки отображались меньше на больших дисплеях. Еще исправлена ошибка, из-за которой не закрывался экран блокировки после разблокировки устройства. И, наконец, исправлена проблема, из-за которой растровые изображения отображались неправильно или исчезали.