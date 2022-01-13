Google выпустила вторую бета-версию Android 12L

Google выпустила вторую бета-версию Android 12L, предназначенную для телефонов с большим экраном. Те, кто использует устройства серии Pixel 3a, 4, 4a, 5 или 5a, теперь могут установить обновление по воздуху, если они используют бета-версию Android 12 или программу для разработчиков. Pixel 6 и Pixel 6 Pro тоже должны скоро получить обновление. Впрочем, перед тем, как устанавливать апдейт, сделайте бэкап данных и знайте, что это просто бета-версия, а не стабильный выпуск, и там есть проблемы. Например, в этом релизе могут быть различные проблемы со стабильностью, батареей или производительностью. Или, например, некоторые приложения могут работать не так, как ожидалось, при запуске на бета-версии прошивки. И самое смешное, что сюда входят как приложения Google, так и сторонние приложения.

С другой стороны, обновление устранило некоторые проблемы, обнаруженные разработчиками в первой бета-версии Android 12L, например, часы на экране блокировки не располагались по центру дисплея. Также была исправлена ​​проблема, возникающая при использовании жестов для переключения между приложениями, которая, по словам Google, «иногда оставляла изображение состояния предыдущего приложения, показывающее часть текущего приложения». Другие проблемы, решенные обновлением, включали проблему, из-за которой значки на экране блокировки отображались меньше на больших дисплеях. Еще исправлена ​​ошибка, из-за которой не закрывался экран блокировки после разблокировки устройства. И, наконец, исправлена ​​проблема, из-за которой растровые изображения отображались неправильно или исчезали.