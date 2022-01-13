Google выпустила вторую бета-версию Android 12L

Google выпустила вторую бета-версию Android 12L, предназначенную для телефонов с большим экраном. Те, кто использует устройства серии Pixel 3a, 4, 4a, 5 или 5a, теперь могут установить обновление по воздуху, если они используют бета-версию Android 12 или программу для разработчиков. Pixel 6 и Pixel 6 Pro тоже должны скоро получить обновление. Впрочем, перед тем, как устанавливать апдейт, сделайте бэкап данных и знайте, что это просто бета-версия, а не стабильный выпуск, и там есть проблемы. Например, в этом релизе могут быть различные проблемы со стабильностью, батареей или производительностью. Или, например, некоторые приложения могут работать не так, как ожидалось, при запуске на бета-версии прошивки. И самое смешное, что сюда входят как приложения Google, так и сторонние приложения.

С другой стороны, обновление устранило некоторые проблемы, обнаруженные разработчиками в первой бета-версии Android 12L, например, часы на экране блокировки не располагались по центру дисплея. Также была исправлена ​​проблема, возникающая при использовании жестов для переключения между приложениями, которая, по словам Google, «иногда оставляла изображение состояния предыдущего приложения, показывающее часть текущего приложения». Другие проблемы, решенные обновлением, включали проблему, из-за которой значки на экране блокировки отображались меньше на больших дисплеях. Еще исправлена ​​ошибка, из-за которой не закрывался экран блокировки после разблокировки устройства. И, наконец, исправлена ​​проблема, из-за которой растровые изображения отображались неправильно или исчезали.
Комментарии и отзывы Google Android 12L
Камерофон Sony Xperia Pro-I вызвал ажиотаж в Китае…
Камерофон Sony Xperia Pro-I вызвал ажиотаж в КитаеКомпания Sony похвасталась успехами флагманского смартфона Xperia Pro-I на китайском рынке, где он появил…
MIUI 13 появится до конца года…
MIUI 13 появится до конца годаОснователь Xiaomi Лэй Цзюнь пролил свет на предстоящий крупный выпуск MIUI. MIUI 13 внесет множество изме…
Смартфон Tecno Pova 5G получил 120-Гц экран…
Смартфон Tecno Pova 5G получил 120-Гц экранКомпания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 5G, которая оценена в 289 долларов. Новинку …
Samsung Galaxy S22 Ultra показали на первом пресс-рендере…
Samsung Galaxy S22 Ultra показали на первом пресс-рендереВ сеть утекло первое официальное изображение флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra и Galaxy S22…
Xiaomi Mi 11 Pro снова подешевел в Китае…
Xiaomi Mi 11 Pro снова подешевел в КитаеВ начале декабря компания Xiaomi уже снизила цену на смартфон Xiaomi 11 Pro до 580 долларов за версию с 8…
Caviar представил обновленный iPhone 13 Pro с силуэтом тиран…
Caviar представил обновленный iPhone 13 Pro с силуэтом тиранРоссийская люксовая компания Caviar анонсировала свой последний проект для людей, готовых потратить абсур…
Список грядущих смартфонов от OnePlus, Oppo и Realme с функц…
Список грядущих смартфонов от OnePlus, Oppo и Realme с функцOppo предоставит быструю проводную зарядку 125 Вт для серии Find X4 в следующем году, но X4 и X4 Pro - не…
Смартфон Honor 50 оценен в 35 тысяч рублей…
Смартфон Honor 50 оценен в 35 тысяч рублейКомпания Honor представила в России смартфон Honor 50, который вышел в Китае еще минувшим летом. Итак, ве…
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor