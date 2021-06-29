Google выпустит Pixel 5a уже в августе этого года

В отчете информационного издания Bloomberg появилась информация, что новый смартфон компании Google под названием Pixel 5a должен отправиться в продажу уже в августе текущего года. Стоит уточнить важный момент — производитель не просто анонсирует данный смартфон в августе, но и отправит его в продажу в том же месяце. Предшественник Pixel 4a был анонсирован 3 августа и поступил в продажу 20 августа на нескольких рынках — для производителя это вполне стандартная ситуация, когда можно с полным комфортом анонсировать гаджет и сразу же отправлять его в магазины. Ранее в сообщениях инсайдеров утверждалось, что Pixel 5a не может быть серьезным обновлением по сравнению с Pixel 4a 5G. Предполагается, что новый телефон будет работать на чипсете Snapdragon 765G, который ранее использовался в смартфонах Pixel 4a 5G и Pixel 5. И, конечно, компания вряд ли выпустит версию Pixel 5a для 4G — сейчас это было бы как минимум странно.

CAD-рендеры Pixel 5a, появившиеся ранее в этом году, показали, что он будет оснащен 6,2-дюймовым OLED-экраном с отверстием под фронтальную камеру. Ожидается, что устройство будет иметь квадратный модуль для двойной камеры со светодиодной вспышкой. Также ожидается, что он будет оснащен традиционным сканером отпечатков пальцев на тыльной панели, а не в дисплее, как многие привыкли. Что касается связанных новостей, ожидается, что Google выпустит смартфоны флагманского уровня Pixel 6 и Pixel 6 Pro в октябре этого года. По слухам, в этих телефонах используется изготовленный на заказ чип Google, который может предложить производительность, аналогичную Snapdragon 870.