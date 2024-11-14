Google внедрила новую защиту от злоумышленников

Компания Google существенно усиливает защиту от вредоносного программного обеспечения благодаря новым механизмам, которые помогают выявлять всё более изощрённых злоумышленников. Дело в том, что сервис Google Play Protect для Android получает обновление под названием Live Threat Detection, которое отслеживает потенциально опасные приложения на вашем устройстве, анализируя их поведение, и в режиме реального времени предупреждает о подозрительной активности. Обновление было впервые анонсировано на презентации Google I/O в этом году и уже доступно для устройств Pixel 6 и новее. В ближайшие месяцы оно также будет доступно и на других устройствах на базе операционной системы Android от компаний Lenovo, OnePlus, Nothing, Oppo и других производителей.

Инструмент Live Threat Detection нацелен на особенно сложные для обнаружения вредоносные приложения, которые умело скрывают свои намерения. Вместо того чтобы просто сканировать приложения на наличие вредоносного кода при их загрузке, Play Protect продолжит отслеживать подозрительное поведение приложений даже после их установки на смартфон. Это позволит выявлять вредоносное ПО, которое изначально бездействует, но позже начинает проявлять злонамеренную активность. При выявлении угроз пользователи получат предупреждения в режиме реального времени и смогут оперативно принять меры. Довольно интересное нововведение, которое на самом деле стоило бы внедрить очень и очень давно.