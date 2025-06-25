Google заключила контракт с TSMC сроком на пять лет

Смартфоны серии Pixel 10 станут первым флагманским семейством смартфонов Google, в котором компания полностью откажется от сотрудничества с Samsung и перейдёт на производственные мощности TSMC. Новый чип Tensor G5, который будет использоваться во всех трёх моделях линейки, якобы будет выпускаться по техпроцессу TSMC 3 нм второго поколения. Более того, по информации иностранных источников, топ-менеджеры Google недавно посетили Тайвань и заключили долгосрочное соглашение с TSMC сроком до пяти лет, исключив Samsung из числа приоритетных подрядчиков. Это означает, что Tensor G6 для Pixel 11, выходящего в 2026 году, тоже будет производиться на мощностях TSMC — причём, как утверждает China Times, уже по 2-нм техпроцессу.

TSMC начала приём заказов на 2-нм техпроцесс с 1 апреля, и, как ожидалось, первой в очереди будет Apple, которой нужно миллионы чипов ежегодно для iPhone и других устройств. Но, неожиданно, в числе клиентов на 2 нм оказалась и Google, причём она собирается пропустить промежуточный N3P и сразу перейти к более продвинутому узлу для Tensor G6. Такой шаг может обернуться серьёзными расходами, учитывая, что Google продаёт значительно меньше смартфонов, чем Apple и Samsung. Производство небольших партий чипов на новейшем техпроцессе TSMC обходится очень дорого. С другой стороны, это позволит производителю существенно прокачать свои продажи в обозримом будущем и доказать потребителю, что флагманы Google имеют приоритет над конкурентами.