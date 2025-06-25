Google заключила контракт с TSMC сроком на пять лет

TSMC начала приём заказов на 2-нм техпроцесс с 1 апреля, и, как ожидалось, первой в очереди будет Apple, которой нужно миллионы чипов ежегодно для iPhone и других устройств. Но, неожиданно, в числе клиентов на 2 нм оказалась и Google, причём она собирается пропустить промежуточный N3P и сразу перейти к более продвинутому узлу для Tensor G6. Такой шаг может обернуться серьёзными расходами, учитывая, что Google продаёт значительно меньше смартфонов, чем Apple и Samsung. Производство небольших партий чипов на новейшем техпроцессе TSMC обходится очень дорого. С другой стороны, это позволит производителю существенно прокачать свои продажи в обозримом будущем и доказать потребителю, что флагманы Google имеют приоритет над конкурентами.