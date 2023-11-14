Google заплатила Samsung 8 миллиардов за предустановку Play Store

Согласно показаниям представителя компании Epic Games в рамках суда с компанией Google, Samsung получила 8 миллиардов долларов за четыре года только за то, чтобы поисковая система, голосовой помощник и магазин приложений от Google были предустановлены на всех устройствах компании. Джеймс Колотуроус, вице-президент по партнёрствам в Google, рассказал о том, как компания заключила сделки с несколькими производителями Android-устройств, чтобы обеспечить предустановку Play Store на их устройствах. Из показаний также стало известно, что устройства Samsung занимаю примерно половину от всех устройств с установленным Play Store, что вполне логично, учитывая, что Samsung является крупнейшим производителем устройств на Android на рынке.

Ещё один внутренний документ раскрывает, как Google смогла сэкономить один миллиард долларов за четыре года. По словам инсайдеров, компания хотела сделать свой цифровой магазин единственной платформой, которая была предустановлена на смартфоне, но так как у Samsung есть и свой магазин приложений, то производитель отказался и потерял миллиард долларов или 250 миллионов в год. Впрочем, это в целом демонстрирует то, насколько компания Google активно вкладывала ресурсы в то, чтобы её поисковой сервис и прочие технологии занимали ведущие позиции на устройствах других компаний. Это позволяло завоёвывать аудиторию и потом продавать массу контента, услуг и рекламы, отбивая вложенные деньги сполна.