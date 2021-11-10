Google запустила Project Relate для людей с нарушением речи

Довольно долго пользователи с нарушением речи боролись с тем, что их слова просто не понимают современные методы распознавания голоса — даже голосовые помощники с многомиллионной аудиторией. И хотя некоторые компании начали улучшать работу своих продуктов для людей с нетипичной речью, наиболее распространенные сервисы по-прежнему плохо их слышат. Но сегодня Google объявила о создании нового приложения для Android под названием Project Relate, которое может помочь людям с нарушениями речи легче общаться с другими людьми и Google Ассистентом. Сейчас сервис ищет бета-тестеров для тестирования и улучшения приложения, но в обозримом будущем это будет очень крутое решение.

Как сказала менеджер по продукту Google Research Джули Каттиу в видео, «стандартное распознавание речи не всегда работает так же хорошо для людей с нетипичной речью, потому что алгоритмы не обучаются на образцах их речи». Project Relate будет использовать пользовательские модели, обученные индивидуальным речевым образцам каждого пользователя. Когда кто-то впервые запускает приложение, он попросит его повторить несколько фраз, чтобы создать базовую модель и понять, как они говорят. Затем Project Relate может делать три вещи: преобразовывать речь пользователя в текст, который они могут копировать и вставлять или показывать людям на своем экране, зачитывать сказанное пользователем синтезированным голосом и общаться с Google Assistant. Очень круто, что таким хоть кто-то занимается.