Google знает о проблеме с Pixel 3 и 3 XL

Google недавно официально анонсировала флагманские смартфоны серии Pixel 6 и, как ожидается, официально представит линейку смартфонов в следующем месяце. В преддверии появления новых телефонов серии Pixel, пользователи более старых моделей Pixel 3 и 3 XL сталкиваются с серьезными проблемами со своим устройством. Согласно последнему отчету информационного издания Ars Technica, пользователи Google Pixel 3 и Pixel 3 XL жалуются, что их телефоны внезапно перестают работать и перестают отвечать на запросы. Издание добавляет, что телефоны не могут загружаться в Android и показывают только режим восстановления Qualcomm, называемый «режимом аварийной загрузки (EDL)». Обычный метод прошивки новой версии Android на устройстве не работает, поскольку пользователи не могут выйти из режима аварийной загрузки (EDL) и перейти в обычный загрузчик, чтобы использовать такие инструменты, как fastboot или Google slick.

Предполагается, что проблема не связана с обновлением программного обеспечения, выпущенным компанией, но, вероятно, связана с оборудованием из-за отсутствия вариантов восстановления. Кроме того, тот факт, что пользователи сообщали об этой проблеме в течение нескольких месяцев, указывает на окончание срока службы партии аппаратных компонентов. С другой стороны, компания Google держит руку на пульсе, и представитель технологического гиганта подтвердил, что компании известно о проблеме, но больше нечего было сказать по этому поводу. Мы ожидаем дополнительной информации от компании в ближайшие дни.
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